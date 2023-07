Nick Mason e Robert Plant in concerto a Vicenza

2 Minuti

Tutto pronto a Vicenza per due appuntamenti dal vivo imperdibili con la storia della musica rock. Stiamo parlando dei concerti di Nick Mason e Robert Plant.

Nick Mason

Sarà Nick Mason ad aprire la nuova stagione dei grandi concerti a Vicenza. L’ex batterista dei Pink Floyd salirà sul palco di Piazza dei Signori mercoledì 19 luglio (ore 21.30) con la band Saucerful of Secrets.

Ad affiancare Mason ci saranno Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken, per un tributo ai primi album della carriera dei Pink Floyd.

Un ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più influenti della storia della musica. Mason ha dichiarato che non è una tribute band, ma vuole “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets e Ummagumma.

Robert Plant

Mercoledì 6 settembre 2023 (ore 21:00) sarà invece Robert Plant a riempire sempre Piazza dei Signori con la sua musica. Il frontman dei Led Zeppelin presenterà al pubblico lo spettacolo “Saving Grace”, insieme a Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro).

Il progetto ha debuttato all’inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e, successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention.

Le esibizioni intime hanno visto la band attingere da un repertorio di “musica ispirata al paesaggio onirico delle marcie gallesi”, canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui un numero di amati standard e preferiti di lunga data di Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low, tra gli altri.

Entrambi gli eventi sono organizzati da Due Punti Eventi, in collaborazione con il comune di Vicenza. (Alessandro da Rin Betta)