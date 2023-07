10 successi senza tempo degli anni ’80

1 Minuto

180 Parole

Gli anni Ottanta sono stati un periodo molto prolifico per la musica internazionale, con numerosi successi e artisti che hanno dominato le classifiche di tutto il mondo.

Ecco una selezione dei primi 10 successi internazionali degli anni Ottanta:

“Billie Jean” – Michael Jackson (1982)

“Like a Virgin” – Madonna (1984)

“Every Breath You Take” – The Police (1983)

“Sweet Child O’ Mine” – Guns N’ Roses (1987)

“Take on Me” – A-ha (1985)

“Girls Just Want to Have Fun” – Cyndi Lauper (1983)

“Walk Like an Egyptian” – The Bangles (1986)

“With or Without You” – U2 (1987)

“I Want to Break Free” – Queen (1984)

“Don’t Stop Believin'” – Journey (1981)

Questi brani rappresentano solo una piccola parte dei successi degli anni Ottanta, ma oramai sono diventati dei classici e hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica. (Aaron Stack)