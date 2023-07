Il blues di Bobby Rush. «All My Love For You» è il suo nuovo album

Bobby Rush, leggenda del blues americano, pubblicherà il nuovo album All My Love For You il 18 agosto 2023 per Deep Rush Records e Thirty Tigers.

Rush è una star del blues a stelle e strisce, un artista unico nel suo genere che nel corso della carriera ha vinto Grammy Award e collaborato con tutti i più grandi bluesman della storia, comprese star della scena di Chicago come Muddy Waters, Little Walter e Howlin’ Wolf.

All My Love For You è il terzo album di Bobby Rush per la sua Deep Rush e Thirty Tigers in quattro anni, segno di un ritrovato spirito artistico e compositivo, testimoniato anche dal Grammy vinto nel 2021 per Rawer Than Raw come Best Traditional Blues Album.

All My Love For You è un album imperdibile per tutti gli amanti del blues. Un lavoro ricco di energia, passione e soul, che racconta la storia di una vita dedicata alla musica.

Dal nuovo disco è estratto il singolo I’m the One, un brano autobiografico, dedicato da Bobby alla scena blues di Chicago in cui entrò nei primi anni ’50, imparando dai maestri come B.B. King e Muddy Waters. (La redazione)