10 film per conoscere Robert De Niro

Robert De Niro, uno degli attori più celebri e versatili della storia del cinema, ha lasciato un segno indelebile nell’industria cinematografica grazie alle sue memorabili intepretazioni.

Nato il 17 agosto 1943 a New York, De Niro ha affascinato il pubblico con la sua abilità di trasformarsi con una vasta gamma di personaggi, tanto drammatici quanto intensi.

Ecco una lista di dieci film per conoscere il grande attore americano.

1. “Il Padrino – Parte II” (1974), di Francis Ford Coppola

De Niro ha guadagnato il suo primo Oscar per il ruolo del giovane Vito Corleone in questa epica saga della mafia. La sua interpretazione del futuro padrino gli ha permesso di dimostrare la sua versatilità come attore.

2. “Taxi Driver” (1976), di Martin Scorsese

In questa pellicola diretta da Martin Scorsese, De Niro incarna Travis Bickle, un tassista alienato e veterano del Vietnam. La sua performance è stata elogiata come una delle più intense e disturbanti nella storia del cinema.

3. “Il Caccitore” (1978), di Michael Cimino.

Nel film di Cimino, Robert De Niro interpreta il tragico ruolo di Michael Vronsky, un reduce di guerra che comunica la sua complessità emotiva attraverso sguardi e gesti carichi di significato. La sua performance aggiunge profondità e autenticità al capolavoro cinematografico, evidenziando il suo talento unico.

4. “Toro Scatenato” (1980), di Martin Scorsese

In uno dei ruoli più iconici della sua carriera, De Niro interpreta Jake LaMotta, un pugile tormentato. La sua dedizione all’allenamento e la sua trasformazione fisica gli hanno meritato il suo secondo Oscar.

5. “C’era una volta in America” (1984), di Sergio Leone

Sotto la direzione di Sergio Leone, De Niro affronta il ruolo del gangster David “Noodles” Aaronson. Questo film è considerato uno dei migliori della sua filmografia.

6. “Quei Bravi Ragazzi” (1990), di Martin Scorsese

In questo film, De Niro è coinvolto nel mondo del crimine organizzato come Jimmy Conway. La sua interpretazione completa il ritratto autentico e crudo della vita mafiosa.

7. “Casinò” (1995), di Martin Scorsese

Ancora con Scorsese, De Niro interpreta Sam Rothstein, un manager di un casinò. Il film esplora la corruzione e la criminalità nell’industria del gioco d’azzardo.

8. “Heat – La sfida” (1995), di Michael Mann

In questo film, De Niro è un ladro professionista che entra in conflitto con l’abile detective interpretato da Al Pacino. Il loro faccia a faccia sullo schermo è stato atteso per decenni.

9. “Il Lato Positivo – Silver Linings Playbook” (2012), di David O. Russell

In una svolta verso il genere della commedia romantica, De Niro offre una performance toccante e autentica nel ruolo del padre di un protagonista con problemi mentali.

10. “The Irishman” (2019), di Martin Scorsese

Nel suo ritorno alla collaborazione con Scorsese, De Niro è il protagonista di questo epico crime drama, interpretando Frank Sheeran, un killer su commissione coinvolto con la mafia.

Un attore straordinariamente versatile

Robert De Niro ha dimostrato di essere un attore straordinario, capace di adattarsi a qualsiasi ruolo e genere. La sua presenza sullo schermo ha contribuito a definire il cinema moderno, influenzando generazioni di attori. (La redazione)