«Javelin» è il nuovo album di Sufjan Stevens

Javelin è il titolo del nuovo album che segna il ritorno di Sufjan Stevens al sound cantautoriale di Carrie & Lowell del 2015.

In uscita il 6 ottobre 2023 per Asthmatic Kitty, Javelin arriva a distanza di tre anni circa da The Ascension, disco del 2020 realizzato in collaborazione con Angelo De Augustine.

Javelin è stato registrato da Sufjan con gli amici Adrienne Maree Brown, Hannah Cohen, Pauline Delassus, Megan Lui, Nedelle Torrisi e Bryce Dessner dei National, presente come chitarrista acustico e elettrico sul brano Shit Talk.

Il cantautore statunitense ha anche realizzato il libretto che accompagnerà la versione fisica del nuovo album, un vero e proprio volume artistico di 48 pagine con collage e lavori realizzati appositamente per Javelin. Stevens ha anche disegnato e realizzato sia la copertina del disco che le immagini promozionali. (La redazione)