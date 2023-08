«Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» di Lana Del Rey

Nata a New York City il 21 giugno 1985, Lana Del Rey è il nome d’arte di Elizabeth Grant, una cantante, cantautrice e attrice americana.

La sua carriera musicale inizia ufficialmente nel 2010 con l’album di debutto Lana Del Ray a cui seguono altri otto dischi, tra cui l’ultimo – a oggi – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd del 2023.

La musica di Lana Del Rey è una miscela di americana e indie pop dai tratti sognanti e barocchi. I suoi testi sono spesso caratterizzati da una forte nostalgia, un’ambientazione vintage e una visione romantica della vita. Ha collaborato con artisti del calibro di The Weeknd, Sean Ono Lennon, Stevie Nicks e Dan Auerbach dei Black Keys.

Lana Del Rey è una delle artiste più popolari e influenti della sua generazione. (La redazione)

