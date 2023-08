Julie Byrne con il terzo album «The Greater Wings»

La statunitense Julie Byrne è una delle più dotate cantautrici della sua generazione. Lo stile di Julie si rifà alla tradizione folk indipendente americana con un animo unico e originale che ricorda certe cose di Angel Olsen e Sharon Van Etten, così come l’etereo dream pop dei Beach House e l’uso minimale dei synth di Julianna Barwick.

Musicista autodidatta e artista riservata che ha dedicato la sua vita all’arte, Julie Byrne è emersa da un periodo difficile della sua vita con il disco più potente e brillante della sua carriera.

The Greater Wings è il terzo album di Julie Byrne, il primo in sei anni e il suo esordio per Ghostly Intl uscito il 7 luglio 2023. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA