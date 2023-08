Canzoni estive 2023: quali sono le hit di tendenza?

La musica non va mai in vacanza. Anzi, è sempre pronta per deliziarci con i suoi ritmi e per cullarci con le sue note, ad esempio quando ci rilassiamo sotto l’ombrellone in riva al mare. Ovviamente, come avviene per ogni estate, ci sono hit e hit. Nella guida di oggi, dunque, scopriremo insieme quali sono i principali trend per la stagione estiva 2023, e quali sono le canzoni più adatte per deliziare le nostre sudatissime ferie.

Disco Paradise (Fedez, Annalisa, Articolo 31)

Parliamo di tre artisti che, in un modo o nell’altro, riescono sempre a diventare i protagonisti delle nostre estati. La stagione calda targata 2023 non fa ovviamente eccezione, grazie ad una HIT che definire di tendenza è dire poco. Parliamo nello specifico di Disco Paradise, firmata da una collaborazione “a sei mani” tra Fedez, gli Articolo 31 e Annalisa. Si tratta poi di una canzone ideale per accompagnare le proprie sessioni di gambling sotto l’ombrellone, ad esempio giocando alla slot app di Goldbet, un casinò online abbastanza noto e popolare con tante testimonianze online. Il punto di forza di questa hit? Si parla della classica canzone da spiaggia, con un ritmo che è sia incalzante, sia un pizzico malinconico.

Mon Amour (Annalisa)

Annalisa torna protagonista con una delle hit più di tendenza nell’estate 2023, ovvero Mon Amour, diventata un trend anche presso i club, i lidi e le discoteche estive di tutta Italia. Il ritornello è davvero coinvolgente, tanto da valere a questa canzone il premio di miglior pezzo elettro-pop dell’anno (e non solo). In realtà Annalisa ci ha già abituati a capolavori di questo calibro, che sembrano tagliati su misura per le calde e afose giornate estive. Non scordiamoci, infatti, un’altra hit come Bellissima, che ha riscosso un successo davvero enorme quest’anno.

Mani in Alto (Elettra Lamborghini)

Dato che stiamo parlando di hit estive, allora la classifica non potrebbe mai dirsi completa senza un altro capolavoro tutto da ascoltare e da ballare. Ci riferiamo nello specifico al brano Mani in Alto di Elettra Lamborghini, una cantante che ultimamente ha riscosso parecchio successo grazie ai suoi tour in tutta Italia. Non senza qualche incidente, come la bottiglietta d’acqua lanciata sul palco , che ha scatenato la reazione indignata della star. Anche il concerto ad Agrigento ha riservato qualche sorpresa spiacevole, come l’aggressione ai poliziotti da parte di un 18enne armato di spray al peperoncino.

Destinazione Mare (Tiziano Ferro)

Gli ingredienti per una hit di successo ci sono tutti: la splendida voce di Tiziano Ferro, e il tema balneare. Destinazione Mare, non a caso, è diventata in poco tempo una canzone must per chi ama rilassarsi sotto l’ombrellone. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un brano che sa come mixare in modo geniale il fattore malinconia e le sonorità dance ed elettroniche. Naturalmente i fan di Tiziano non possono non adorare questa canzone, che condensa in sé tutte le caratteristiche che hanno reso famoso questo cantante.

Un Briciolo di Allegria (Blanco e Mina)

Si parte da una premessa: andando al di là della bellezza intrinseca della canzone, Un Briciolo di Allegria dovrebbe essere gustata guardandosi il video, con le sue atmosfere retrò e anni ’50. La hit, comunque, è il frutto di una collaborazione che mette insieme due stili e due mondi apparentemente lontani anni luce. E, con tutta probabilità, il suo successo dipende proprio dalla capacità di unire le sonorità di Mina con quelle di Blanco, creando un risultato davvero interessante, con toni tradizionali ma al tempo stesso in linea con le tendenze di oggi.

Lambada (Boomdabash feat. Paola e Chiara)

Non potevamo chiudere la nostra rassegna delle hit estive 2023 senza inserire in classifica Lambada. Si tratta di un brano puramente dance, con sonorità reggaeton e quindi ideale da ballare senza prendersi pause. Il testo non sarà poi così impegnato, ma il ritmo è incalzante al punto giusto, ed è fantastico anche per chi desidera rilassarsi fra una tintarella e un bagno. Naturalmente il risultato è assicurato: ricordiamoci infatti che Paola e Chiara sono le regine delle hit estive da decenni, e che il mix e la voce di Boomdabash aggiungono quel tocco che serve per “svecchiare” le sonorità anni Novanta del noto duo.

In conclusione, possiamo dire che l’estate 2023 è destinata ad essere una stagione ricca di hit interessanti e accattivanti. Al di là dei nostri desideri musicali, quest’anno ce n’è davvero per tutti i gusti, dalla tipica malinconia in stile Tiziano Ferro fino ad arrivare alle note dance da ballare in costume con un cocktail in mano. (Aaron Stack)