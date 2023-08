Il tour di Gabry Ponte, tutte le date dei live

Gabriele “Gabry” Ponte è nato a San Marzano Oliveto il 20 aprile 1973 ed è un disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo.

È membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love.

Nel 1993 entra a far parte della BlissCo. diventando così, a 20 anni, dj e producer. Il primo gruppo con il quale collabora in qualità di remixer è Da Blitz, i cui singoli per alcuni anni scaleranno ripetutamente le classifiche dance italiane.

Ponte incomincia a lavorare in alcuni dei locali di Torino e si sposta spesso anche in Liguria, Veneto e Friuli, dove diventa prima D.J. resident, poi direttore artistico e infine titolare di un locale della riviera adriatica, l’Aqua di Lignano Sabbiadoro.

Ponte è uno dei DJ italiani più famosi e apprezzati al mondo. Ha venduto oltre 10 milioni di dischi e ha girato il mondo con i suoi concerti. È considerato uno dei pionieri della musica dance contemporanea italiana. Di seguito tutti i concerti in programma di Gabry Ponte. (La redazione)

