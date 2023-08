«Saturnia» di Gum, l’album più personale di Jay Watson

Anticipato dai brani Race to the Air, Would It pain You To See? e Music is Bigger Than Hair, Saturnia è il quinto album di Jay Watson a nome Gum e in uscita il 15 settembre 2023 per Spinning Top.

La discografia del neozelandese Jay Watson è “infinita”: cinque album come Gum, ben nove come co-autore della maggior parte del materiale dei cosmonauti psichedelici Pond, senza considerare poi la sua presenza come multistrumenista live dei Tame Impala.

La storia di Saturnia è quella di Watson che inizia in un posto per poi ritrovarsi in uno completamente diverso e nel passaggio trova un nuovo equilibrio.

Un album che si preannuncia come l’opera più ricca della carriera di Jay Watson, o almeno la più personale e ricercata pubblicata fino a oggi. (La redazione)