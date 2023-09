Uccisa a fucilate l’orsa Amarena. Tragedia nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

Alle ore 23 di venerdì primo settembre 2023 un tragico evento ha scosso la tranquillità del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, con la notizia dell’uccisione dell’orsa Amarena.

Al momento dell’uccisione Amarena era con i suo cuccioli

L’animale è stato colpito da una fucilata esplosa da un individuo identificato come il signor L.A. alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall’area contigua.

L’annuncio dell’incidente è stato dato tramite i social media dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, lasciando sgomenti gli amanti della natura e della fauna selvatica. Immediatamente, le Guardie del Parco sono giunte sul luogo dell’incidente, dato che Amarena si trovava nella zona con i suoi cuccioli. Il veterinario del Parco è stato anch’esso inviato in fretta con una squadra di pronto intervento, ma purtroppo hanno potuto constatare solo la morte dell’orso a causa della gravità delle ferite.

Le indagini in corso

Il signor L.A., responsabile dell’uccisione, è stato individuato dalle Guardie del Parco, mentre i Carabinieri locali si sono occupati dei rilievi e delle indagini in corso per chiarire la dinamica degli eventi. Gli accertamenti proseguiranno per tutta la notte.

L’incidente è stato definito una tragedia in quanto infligge un danno immenso alla popolazione di orsi del Parco, che conta solamente una sessantina di esemplari. Amarena era una delle femmine più prolifiche nella storia del Parco, e la sua morte rappresenta una perdita significativa per la conservazione di questa specie minacciata.

È importante sottolineare che non esistono giustificazioni per questo atto crudele, dal momento che Amarena, nonostante avesse causato danni occasionali alle attività agricole e zootecniche, era sempre stata oggetto di indennizzi da parte del Parco. Inoltre, non aveva mai rappresentato una minaccia diretta per gli esseri umani, così come hanno affermato gli addetti al Parco.

Questo triste evento serve come richiamo alla necessità di proteggere e conservare la fauna selvatica e le specie in via di estinzione. La morte di Amarena è un colpo per la biodiversità e per chi crede nella coesistenza pacifica tra l’uomo e la natura selvatica. Nel corso della notte sono stati individuati i cuccioli di mamma Amarena.

L’indignazione della popolazione

La tragica morte dell’orsa Amarena è un evento che suscita profonda indignazione e dispiacere. Questo terribile atto di violenza contro una specie vulnerabile e uno dei tesori del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sottolinea l’importanza della protezione della fauna selvatica e della promozione della coesistenza pacifica tra l’uomo e la natura.

Gli sforzi per punire i responsabili e preservare la popolazione di orsi in questo prezioso ecosistema dovrebbero essere prioritari. La lezione che dobbiamo trarre da questa tragedia è che la conservazione della biodiversità richiede il rispetto e la comprensione delle specie che condividono il nostro ambiente.

Nei prossimi giorni, molto probabilmente, ci sarà anche una manifestazione di protesta da parte della popolazione e delle associazioni animaliste e ambientaliste circa la tragica uccisione a fucilate dell’orsa Amarena da parte del signor L.A. (La redazione)