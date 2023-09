«Covered Up», la playlist di settembre di David Byrne

Arriva anche in questo inizio di settembre la nuova playlist del musicista, cantante e scrittore David Byrne.

La nuova compilation del già leader dei Talking Heads si intitola Covered Up e include 30 brani coverizzati da artisti conosciuti e amati soprattutto da chi frequenta queste nostre pagine.

Qualche esempio? Girls Talk di Elvis Costello eseguita da Tegan and Sara, Dancing in the dark di Bruce Springsteen cantata dagli Harmaleighs oppure A Case of You di Joni Mitchell interpretata da Prince. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA