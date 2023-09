Wild Nothing con il nuovo album «Hold». Ascolta il singolo «Headlights On»

Hold è il nuovo album dei Wild Nothing, progetto solista del musicista e compositore statunitense Jack Tatum.

Negli ultimi due anni Jack Tatum per i dischi a firma Wild Nothing ha collaborato con giovani rivelazioni della scena indipendente come i Japanese Breakfast e Molly Burch.

Ora a cinque anni dal suo ultimo album del 2018, Indigo, i Wild Nothing tornano con un singolo Headlights On, registrato con la giovane cantautrice australiana Hatchie.

Il brano dal sapore indie dance anticipa il nuovo disco Hold in uscita il 27 ottobre 2023 per Captured Tracks. (La redazione)