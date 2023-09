Sponz Fest, in un libro il racconto a più voci di 10 anni di festival

Come li pacci. Un racconto a più voci di dieci anni di Sponz Fest, edito da Baldini+Castoldi, è un libro che cattura in modo affascinante l’essenza di un evento culturale straordinario: lo Sponz Fest.

Un festival ideato e voluto fortemente dal cantautore Vinicio Capossela e che ogni anno, a partire dal 2013, prende vita a Calitri e dintorni, nell’alta Irpinia, in una zona remota e poco conosciuta della Campania interna.

“Sponz” nel dialetto locale significa “inzuppato, ammollato...” e dunque, nel caso preciso, è inteso come ad abbandonarsi al flusso dell’esperienza, proprio come il baccalà che si ammorbidisce nell’acqua.

Come li pacci – ovvero “Come i pazzi” – è molto più di una semplice cronaca di un evento che, da dieci anni a questa parte, si tiene nei luoghi originari della famiglia di Capossela. È una profonda immersione nelle tradizioni, nella musica, nell’arte e nell’anima di una comunità che si riunisce per celebrare la cultura e la convivialità.

Attraverso foto, documenti d’archivio, testi e testimonianze, il libro riesce a trasmettere l’atmosfera magica e l’energia vibrante dello Sponz Fest, ma soprattutto di quei luoghi e della sua gente.

La narrazione supera la separazione dei generi, offrendo un racconto completo e coinvolgente che si avvicina all’esperienza rituale concepita e desiderata fin dalla prima edizione da Capossela.

Si tratta di un racconto a più voci che si muove tra concerti, laboratori, escursioni, incontri, pensieri e ricordi personali, dove i confini sfumano e le collisioni culturali diventano possibili. È un’ode alla creatività, alla diversità e alla capacità di unire le persone attraverso la cultura e l’arte.

In sintesi, Come li pacci è un lavoro editoriale che cattura l’essenza di un evento straordinario, offrendo al lettore un’immersione avvincente nella cultura, nella musica e nella comunità che lo circonda.

È una testimonianza affettuosa di come un festival possa trasformare un luogo spopolato in un centro culturale vibrante e in grado di ispirare il senso di appartenenza e di condivisione. Un’opera imperdibile per chiunque sia interessato all’arte, alla musica e alle tradizioni culturali italiane. (Aaron Stack)