Taylor Swift al cinema con «The Eras Tour»

Cresce l’attesa dei fan di Taylor Swift per l’arrivo al cinema di The Eras Tour, la pellicola sulla cantautrice statunitense che, a partire dal 13 ottobre 2023, verrà trasmessa in tutto il mondo.

Il film Taylor Swift – The Eras Tour sarà distribuito in Italia da Nexo Digital.

Con The Eras Tour il fenomeno culturale Taylor Swift continua sul grande schermo per un’esperienza cinematografica unica grazie alle riprese mozzafiato del tour da record che sta facendo la storia. (La redazione)