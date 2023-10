Torna sul Nove «Che Tempo Che Fa», il talk show di Fabio Fazio

Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, il celebre conduttore televisivo Fabio Fazio, in occasione del ritorno in TV con Che Tempo Che Fa – traslocato da Rai 3 al Nove – ha parlato della sua carriera, dei suoi programmi di successo e delle sfide future.

Fazio, noto per il suo entusiasmo e la sua passione per il mondo della televisione, ha rivelato di essere ancora in fermento, ma allo stesso tempo tranquillo, dichiarando: “A guidarmi è ancora l’entusiasmo, la stessa voglia di scoprire e raccontare“.

Il conduttore ha sottolineato che ha ottenuto molto di più da questa carriera di quanto avesse mai sognato, iniziando da un semplice provino in Rai, fatto principalmente per curiosità.

Fazio ha attribuito il successo dei suoi programmi in parte alla sua filosofia di non lavorare su format televisivi già esistenti, poiché lo annoiano. Ha fatto un’eccezione per Rischiatutto che ha ricostruito con cura e studio, ottenendo il 30% di ascolti su Rai 1 e che avrebbe voluto rifare il programma in occasione dei 70 anni della televisione italiana.

Per gli altri programmi invece, come Quelli che il calcio e Anima mia, Fazio ha rivelato di averli creati da zero e improvvisato molto, descrivendo l’esperienza come bellissima.

La sfida di Fabio Fazio

Parlando infine del suo ultimo programma di punta, Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha affermato che tiene particolarmente a questo show poiché è la sua “creatura.”

A questo proposito ha annunciato che lo rifarà, apportando alcune innovazioni, ma sottolineando che la vera sfida non sarà solamente mantenere gli ascolti. La sua ambizione è quella di costruire una rete e riconquistare il pubblico, contaminando il canale con contenuti di qualità.

Infine, il conduttore italiano ha parlato di ciò che vuole lasciare alle spalle: “Ogni tipo di rancore”. Ha chiarito che non fa questo per motivi altruistici, ma perché ritiene che i rancori siano un fardello che inquina il suo percorso professionale.

Quando e dove inizia il talk show

In conclusione, Fabio Fazio sembra essere ancora pieno di energia e ambizioni, desideroso di continuare a innovare e a sorprendere il pubblico italiano con la sua creatività televisiva.

Che Tempo Che Fa torna domenica 15 ottobre 2023 in prima serata sul Nove con Fabio Fazio accompagnato come sempre da Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto. (La redazione)