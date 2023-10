«Palazzina Laf», un film su una storia vera di licenziamenti e mobbing

Il 30 novembre 2023 arriva al cinema Palazzina Laf di Michele Riondino, un film che racconta una storia vera di licenziamenti e mobbing all’ILVA di Taranto, con Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato, Gianni D’Addario, le musiche di Teho Teardo e una canzone di Diodato (La mia terra).

La storia

Il film è ambientato alla fine degli anni Novanta, precisamente nel 1997, e racconta la storia di Caterino (Michele Riondino), un uomo semplice e un po’ rude, appartenente agli operai che lavoravano all’ILVA. L’uomo vive in una masseria, caduta in disgrazia, e sogna insieme alla fidanzata di trasferirsi in città.

Quando i capi dell’azienda decidono di fare di lui una spia, incaricata di individuare i lavoratori di cui è necessario liberarsi, Caterino diventa l’ombra dei suoi colleghi e prende parte agli scioperi soltanto per denunciarli.

Quando anche lui chiede di essere trasferito alla Palazzina Laf, non sapendo bene quale degrado vi si nasconda, Caterino scoprirà che quello che credeva essere un paradiso è in realtà una machiavellica strategia per provare psicologicamente i lavoratori fino a spingerli a dimettersi o ad accettare il demansionamento. A sua spese scopre anche che da quell’inferno non c’è una via d’uscita.

La Palazzina Laf

La Palazzina Laf era un reparto dell’acciaieria ILVA di Taranto, acronimo di “Laminatoio a freddo”. Qui venivano confinati e mobbizzati gli impiegati che si opponevano al declassamento.

La cosiddetta “novazione” del contratto, cioè la cancellazione del ruolo svolto fino a quel momento, sostituito sul contratto da una nuova posizione da operaio, ha riguardato un gruppo di impiegati e magazzinieri che ribellandosi finirono piazzati nella Palazzina Laf.

Pagati per non fare nulla, deprivati della dignità di lavoratori, si aggiravano per i corridoi, senza una scrivania o mansioni specifiche, in attesa che scadessero le otto ore d’ufficio.

Un processo che ha fatto giustizia

Nel novembre del 1998, un processo condannò in tutti i gradi di giudizio i responsabili e gli alti dirigenti dello stabilimento, liberando finalmente le vittime di questi soprusi.

Il film di Michele Riondino

Il film di Michele Riondino è un racconto grottesco e ironico di una storia vera che ha segnato la storia dell’ILVA e della città di Taranto.

Il regista, che è anche attore protagonista, ha dichiarato di aver voluto realizzare un film che fosse al tempo stesso divertente e commovente, per raccontare una vicenda che non deve essere dimenticata.

Colonna sonora

Le musiche originali di Palazzina Laf sono state composte dal musicista, compositore e produttore Teho Teardo, mentre la canzone contenuta nel film La mia terra è del cantautore Diodato.

In uscita al cinema il 30 novembre 2023

Palazzina Laf – prodotto e distribuito da BIM distribuzione – sarà in tutti i cinema italiani il 30 novembre 2023. (La redazione)