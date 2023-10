«That’s What Remained», il nuovo album delle russe Lucidvox

Le Lucidvox, band psych-rock russa, tornano con il nuovo album That’s What Remained, disponibile dal 17 novembre 2023 per Glitterbeat, anticipato dal primo estratto Don’t Look Away.

Il nuovo album della formazione di Mosca, che segue l’acclamato We Are del 2020, ha un suono potente e dilatato, come nella miglior tradizione psych-rock contemporanea.

Chi sono le Lucidvox

Le Lucidvox sono una delle più influenti voci della nuova scena indipendente russa, capaci nel giro di soli due album e con una miscela incendiaria di psych-rock atmosferico, riff pesanti e folk russo di superare i confini del proprio paese con un album cantato in lingua russa.

Le Lucidvox si sono formate nel 2013 a Mosca e sono Alina (voce/flauto), Nadezhda (batteria), Galla (chitarra) e Anna (basso).

Nel corso degli anni l’attenzione e il supporto della critica internazionale e la fedeltà del pubblico al di fuori dai confini locali sono notevolmente cresciuti, portando la band a suonare nei maggiori festival rock e psych e fare tour da headliner nelle principali città europee.

Il gruppo per continuare la propria avventura ha lasciato il paese natale e i membri si sono località diverse e distanti tra di loro.

Il nuovo album del 2023

That’s What Remained è quanto di meglio abbia da offrire la scena psych-rock contemporanea, influenzato dall’avanguardia contemporanea, dal folklore dell’est, dalle chitarre sabbattiane di Tony Iommi, dal kraut degli Amon Düül II e da pattern minimali di synth. (La redazione)

