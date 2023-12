La canadese Tate McRae con il nuovo album «Think Later»

La talentuosa cantautrice canadese Tate McRae sta per regalare ai suoi fan un nuovo capitolo musicale con l’attesissimo album Think Later, in uscita l’8 dicembre 2023.

Prodotto da Ryan Tedder (già al lavoro con Taylor Swift e Beyoncè), Think Later promette di catturare l’attenzione con sonorità pop avvolgenti e testi che esplorano le sfumature dell’innamoramento.

Il singolo che ha conquistato le classifiche

Il singolo Greedy, che ha anticipato il nuovo disco dell’artista nordamericana, ha già fatto il suo ingresso trionfale, conquistando milioni di stream e primeggiando nelle classifiche globali di Spotify e Shazam.

Il successo della canadese Tate McRae, con oltre 6 miliardi di stream e numerosi riconoscimenti, conferma la sua posizione di artista di spicco nella scena musicale internazionale.

Think Later, il nuovo album

Con il nuovo album in arrivo, Tate McRae si prepara a consolidare ulteriormente la sua fama, offrendo ai fan un viaggio emozionante attraverso la sua musica autentica e coinvolgente. Think Later è l’ulteriore conferma del talento straordinario di questa artista in continua ascesa. (La redazione)