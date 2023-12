Gli Yes dal vivo in Italia

Gli Yes annunciano finalmente i nuovi appuntamenti in Italia il prossimo anno. Solo tre date esclusive e imperdibili nel 2024: il 5 maggio a La Nuvola di Roma, il 6 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano e l’8 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

Chi sono gli Yes

Gli Yes sono una della più importanti prog-rock band della storia e vera leggenda del genere, e con il loro “Classic Tales of YES Tour” presenteranno molti brani iconici dell’influente e pionieristico catalogo.

I membri della Rock & Roll Hall of Fame, che copre più di 50 anni di storia della musica, oltre ai brani del loro acclamato nuovo album Mirror to the Sky, pubblicato lo scorso maggio. L’artista Roger Dean inoltre si unirà al tour con una mostra di arte correlata agli Yes. (La redazione)