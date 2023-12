I 25 album dell’anno. Classifica dei migliori dischi del 2023

Come da consuetudine anche per il 2023 abbiamo stilato la classifica dei 25 migliori album dell’anno. Una tradizione iniziata nel 2005, anno di fondazione di Musicletter.it, che prosegue e arriva instancabilmente anche in questo mese di dicembre.

Al solito tra tutti gli album pubblicati nel 2023 soltanto uno si è guadagnato il titolo di “Best album of the year”.

Ecco la nostra classifica dei venticinque migliori album dell’anno, questa volta in rigoroso ordine decrescente.

BEST ALBUMS OF 2023 – TOP 25

#25. JESSIE WARE – That! Feels Good!

#24. WILCO – Cousin

#23. WITCH – Zango

#22. DURAND JONES – Wait Til I Get Over

#21. SHAME – Food for Worms

#20. ONIPA – Off The Grid

#19. SOFIA KOURTESIS – Madres

#18. SUFJAN STEVENS – Javelin

#17. CAROLINE POLACHECK – Desire, I Want To Turn Into You

#16. GIA MARGARET – Romantic Piano

#15. JAIMIE BRANCH – Fly or Die Fly or Die Fly or Die (World War)

#14. JULIE BYRNE – The Greater Wings

#13. TINARIWEN – Amatssou

#12. INTERCEPTED MESSAGE – Osees

#11. YVES TUMOR – Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)

#10. ANA FRANGO ELÉTRICO – Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua

#9. SLEAFORD MODS – UK Grim

#8. GEORGE CLANTON – Ooh Rap I Ya

#7. BLUR – The Ballad of Darren

#6. DANNY BROWN – Quaranta

#5. FATOUMATA DIAWARA – London Ko

#4. SAMPHA – Lahai

#3. SLOWDIVE – Everything is Alive

#2. RÓISÍN MURPHY – Hit Parade

#1. DANIELA PES – Spira

Questa è dunque la nostra classifica dei migliori 25 dischi dell’anno. E ogni album inserito lo si può ascoltare in streaming su Bandcamp o Spotify. (La redazione)