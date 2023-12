Taylor Swift è la persona dell’anno 2023 per la rivista «Time»

Taylor Swift, la popstar che ha incantato il mondo con la sua musica avvolgente e il suo carisma unico, è stata scelta come Persona dell’Anno 2023 da Time, una delle riviste più prestigiose degli Stati Uniti.

Superando concorrenti illustri come Sam Altman, Jerome Powell, Xi Jinping e Vladimir Putin, Swift si afferma come un faro positivo in un periodo segnato da notizie negative.

Il riconoscimento di Time

La tradizione di Time, risalente al 1927, continua quest’anno con la scelta di un individuo, gruppo o idea che ha influenzato il mondo nei dodici mesi precedenti. L’anno scorso fu il presidente ucraino Volodymyr Zelensky; quest’anno, Time ha optato per una scelta “lieve”, evidenziando il contributo positivo di Taylor Swift in un’epoca dominata da brutte notizie.

Il successo dell’Eras Tour

L’Eras Tour di Taylor Swift, uno degli eventi musicali più significativi della storia del pop, contribuisce notevolmente al suo status di icona. Le due date allo Stadio San Siro di Milano del 13 e 14 luglio 2024 sono già sold out. La popolarità di Swift si traduce non solo in successo commerciale, ma anche in una spinta positiva nell’industria musicale.

La Swift è molto più di una popstar dell’industria discografica internazionale. È un’icona che continua a plasmare la cultura musicale mondiale. E questo importante riconoscimento nel 2023 come Personale dell’Anno da parte di Time ne è in qualche la conferma.

Una cantautrice amata dalla critica, dal pubblico e persino da tanti artisti come il giovane italiano Victor Sane che le ha voluto dedicare una canzone intitolata – manco a dirlo – Taylor Swift. (La redazione)

