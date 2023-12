«Reservoir» è l’album di debutto degli inglesi Brown Horse

I Brown Horse sono di Norwich, Inghilterra, e Reservoir è il loro album d’esordio il 19 gennaio 2024 per Loose Music, un lavoro in bilico tra folk, americana e alternative rock.

La band è nata nel 2018 per mano dei membri fondatori Emma Tovell, Nyle Holihan, Patrick Turner e Rowan Braham come quartetto specializzato in standard country e folk.

Dopo essersi esibiti nel circuito dei pub e dei festival di genere inglesi il gruppo ha accolto in formazione Ben Auld e Phoebe Troup, con cui hanno composto e registrato l’esordio Reservoir, prodotto da Owen Turner.

Le canzoni dell’esordio affondano le radici nella tradizione country-rock, sebbene la band riconosca un importante debito con i suoni alternativi di Uncle Tupelo, Silver Jewish, Lucinda Williams e Jason Molina.

Appoggiandosi ai margini alternativi del genere, Reservoir mantiene un piede fermo nella tradizione country-rock. Il suono dell’esordio dei Brown Horse è ricco e stratificato, con lap steel, chitarre elettriche e fisarmoniche che emergono e fraseggiano tra loro. (La redazione)