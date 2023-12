Ascolta Songs for Christmas, le canzoni di Natale di Sufjan Stevens

Nato e cresciuto nel Michigan, Sufjan Stevens è un cantautore indie folk molto amato dal pubblico e dalla critica specializzata.

Un cantautore perdutamente innamorato del Natale al punto da aver realizzato ben due raccolte di canzoni natalizie, la prima nel 2006 dal titolo esplicativo Songs for Christmas.

Il cofanetto

Songs for Christmas è un cofanetto che comprende cinque EP con canzoni e canti legati al Natale registrati da Sufjan Stevens tra il 2001 e il 2006 e inizialmente regalati ad amici e familiari.

La maggior parte dei brani sono versioni di brani tradizionali di Natale, accompagnati da una serie di composizioni originali come Sister Winter, e Star of Wonder. Il cofanetto fisico include, oltre i cinque dischi, un poster, un libretto e diversi adesivi natalizi.

Nel 2012 Sufjan Stevens ha pubblicato anche un seguito dal titolo Silver and Gold, ma per il momento godiamoci in streaming questa prima raccolta di 42 tracce intitolata semplicemente Songs for Christmas. Buon ascolto e, naturalmente, buon Natale. (La redazione)

