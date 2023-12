Aretha Franklin, la playlist dedicata alla regina del soul

A causa di un brutto male che l’affliggeva, il 16 agosto 2018 è venuta a mancare Aretha Franklin, colei che “ha saputo trasformare il dolore e la sofferenza in musica per l’anima”.

Aretha Franklin (1942-2018)

Nel tentativo di colmare il vuoto lasciato dall’artista americana, abbiamo scelto alcune delle canzoni più belle e significative scritte e/o interpretate dalla Regina del Soul.

La playlist

Lo abbiamo fatto per omaggiare la sua voce, il suo talento, la sua energia e il suo infinito romanticismo per la vita e per quella musica che tanto abbiamo amato e che, grazie a lei, continuiamo ad amare. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta la playlist mentre navighi