Le 10 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo Rolling Stone.

Il 15 settembre 2021 la storica rivista musicale americana Rolling Stone ha stilato, a distanza di 17 anni dall’ultima classifica, una nuova lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi.

Alla prestigiosa e importante classifica hanno contribuito oltre 250 votanti tra artisti, musicisti, produttori, critici musicali e personaggi dell’industria discografica americana.

Il risultato finale è stato davvero interessante con Respect di Aretha Franklin che ha conquistato la prima posizione, mentre l’ultimo posto è andato a Stronger di Kanye West.

Se siete curiosi di spulciare l’intera lista, questo è il link; di seguito invece è possibile ascoltare le 10 canzoni più belle di tutti i tempi, ovviamente sempre secondo il sondaggio condotto nel 2021 da Rolling Stone. Buon ascolto. (La redazione)

The 500 Greatest Songs of All Time – TOP 10

01. Respect. Aretha Franklin

02. Fight the Power. Public Enemy

03. A Change is Gonna Come – Sam Cooke

04. Like a Rolling Stone – Bob Dylan

05. Smells Like Teen Spirit – Nirvana

06. What’s Going On – Marvin Gaye

07. Strawberry Fields Forever – The Beatles

08. Get Ur Freak On – Missy Elliott

09. Dreams – Fleetwood Mac

10. Hey Ya – Outkast