Ovidio Sarra, il musicista e compositore di Sora

Ovidio Sarra è stato un musicista, direttore d’orchestra e compositore italiano. Nato a Sora nel 1923, si è diplomato in pianoforte e composizione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per poi iniziare la carriera suonando nelle sale da ballo ed entrando a far parte di numerose orchestre radiofoniche.

A partire dai primi anni Cinquanta, ha collaborato molto assiduamente con Claudio Villa, componendo e arrangiando alcuni dei suoi primi successi e accompagnandolo nelle esibizioni dal vivo. Finché tra i due non vi fu una sorta di rottura che li portò alla separazione artistica.

Sarra è stato autore di diverse colonne sonore, tra cui Ore 10: lezione di canto del 1955, Canzone proibita del 1956 e L’amore nasce a Roma del 1958, solo per citarne alcune, e ha scritto canzoni – spesso usando gli pseudonimi Da Sora e Dasora – per compositori del calibro di Giorgio Consolini, Luciano Tajoli, Rosetta Fucci, Luciano Rossi e Franco Tortora.

Autore di oltre 200 composizioni, il suo stile è stato definito dal Dizionario della canzone italiana del 1990, edito da Armando Curcio Editore, “arioso e stornelleggiante“.

Ovidio Sarra è morto a Roma nel 1980 all’età di 57 anni. E traccia delle sue opere si possono trovare su Discogs.

Nella foto in alto, il cantante romano Claudio Villa e il musicista sorano Ovidio Sarra in partenza per l’America dall’Aeroporto di Ciampino il 19 ottobre 1954.