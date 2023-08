«I Like That», il nuovo singolo di Gary Beals con Jrdn & Tayo

È passato giusto un mese da quando abbiamo scoperto l’artista canadese Gary Beals, tramite il suo singolo soul dal gusto retrò All Of Me.

Il nostro ora lancia il nuovo singolo e video I Like That, una orecchiabile miscela di pop, rnb e hip hop, con la partecipazione dei connazionali Jrdn (reduce anche lui da una stagione del reality “Canadian idol” come Beals) e Tayo.

I bpm del brano sono contenuti eppure suona energico e vibrante, grazie alle strofe di ciascuno artista che esplorano temi come l’amore, l’autostima e il bisogno di forgiare rapporti genuini in un mondo pieno di distrazioni.

La melodia soulful e il groove contagioso rendono I Like That di facile assimilazione, ma è il ritornello che rischia di diventare un vero tormentone, da canticchiare sotto la doccia o che ronza in testa mentre si cerca di prendere sonno (true story).

Beals lo avevamo lasciato alle prese con un ritmato soul vecchia scuola, lo ritroviamo con un più moderno RnB / hip hop. Se è vero che du gust is meglio che uan, ancora meglio sarà poter ascoltare per intero l’album in arrivo, The Melody Within, previsto per ottobre 2023. (Adaja Inira)