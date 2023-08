«Careful!», l’album d’esordio dei Deeper

I Deeper sono una band di stanza a Chicago, Illinois, composta da Shiraz Bhatti, Nic Gohl, Drew McBride e Kevin Fairbairn.

Careful! è il loro album di debutto registrato ai Palisade Studios di Chicago con l’aiuto del produttore/ingegnere Dave Vettraino (Makaya McCraven, Lala Lala).

Il disco d’esordio della band alternative pop statunitense si compone di tredici tracce in uscita l’8 settembre 2023 per Sub Pop Records. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA