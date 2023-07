 Il canadese Gary Beals con il nuovo singolo «All Of Me»

Se pensavate che partecipare a un talent show non fosse cosa per veri artisti, beh, forse dovreste dirlo a Beyoncé (che partecipò a Star Search nel 1993), a Leona Lewis (su X Factor nel 2006), o al canadese Gary Beals (che si piazzò secondo a Canadian Idol nel 2004).

Beals, di base in Nuova Scozia, dopo la sua partecipazione al talent canadese ha fatto uscire tre album, il debutto omonimo del 2004, The Rebirth Of nel 2009, e dopo una pausa introspettiva di svariati anni, Bleed My Truth, nel 2020.

Ma è solo dopo aver firmato con la label inglese LRK Records che Beals esce finalmente dai confini canadesi, per approdare nelle playlist europee con il nuovo singolo All Of Me, una fresca miscela di rnb e pop di chiara ispirazione retrò ma con produzioni moderne.

Batteria sincopata, giro di chitarra sinuoso, melodia al piano minimalista, e la voce di Gary che si innalza come in un coro gospel, un elogio con cui dona tutto se stesso, appunto All Of Me.

Il singolo esce accompagnato con un lyric video, e annuncia l’arrivo di un nuovo, quarto album, The Melody Within, previsto – e a questo punto anche molto atteso – per l’autunno. (Adaja Inira)