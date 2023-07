I nuovi orizzonti del senegalese Baaba Maal con l’album «Being»

Baaba Maal è un musicista senegalese originario di Podor, attivo discograficamente già dalla fine degli anni Ottanta con l’album Djam Leelii, realizzato assieme a Mansour Seck.

Being è il titolo della sua ultima, personale fatica discografica uscita il 31 marzo 2023. Si tratta di un disco potente che fonde l’antico e il moderno, l’acustico e l’elettronica, e che in qualche modo prosegue quel lavoro pionieristico iniziato tanti anni fa.

In Being ci sono sette canzoni che splendono in un equilibrio squisitamente contrastante tra “blues del deserto”, sonorità elettro-spirituali e canti edificanti.

Un album che mette al centro l’Africa tra tradizione e progresso, vecchio e nuovo, in un continuo alternarsi e mescolarsi di ricordi, sogni, magie e nuovi orizzonti. (La redazione)