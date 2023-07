Grian Chatten con «Chaos for the Fly», il debutto da solista del cantante dei Fontaines D.C.

Si intitola Chaos for the Fly l’album di debutto da solista di Grian Chatten, già cantante della band post-rock irlandese Fontaines D.C.

Un disco sul quale Chatten ha lavoro nei momenti di tregua della sua incessante e acclamata tournée con la band di Dublino.

Per Chatten è stata l’occasione per dar vita a qualcosa di personale e completamente diverso da quello che finora aveva fatto con i Fontaines D.C.

Il risultato è sorprendente ed emozionante, perché Chaos for the Fly con le sue nove canzoni in bilico tra indie folk e alternative rock riesce a trasportare l’ascoltatore in ambienti sonori che difficilmente vorresti lasciare mai.

Prodotto dallo stesso Grian Chatten insieme a Dan Carey, Chaos for the Fly è un disco del 2023 piacevole come pochi. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA