«Love+Pops», il nuovo album dei Current Joys di Nick Rattigan

Nick Rattigan è una star della scena indipendente americana, con album e singoli capaci di centinaia di milioni di streaming e un passato nella formazione di culto Surf Curse.

Per il nuovo album i Current Joys sono stati influenzati dalla musica e dal processo creativo di Lil Peep. La traccia d’apertura di Love+Pop è la cover del classico Walk Away as the Door Slams di Lil Peep.



Sul nuovo disco di Current Joys sono presenti featuring di artisti indie, pop e hip hop di confine come Lil Yachty, Lily West (Lala Lala), Slow Hollows e altri.

Rattigan è un autore prolifico e Love+Pop è il suo decimo album in studio con a nome Current Joys. (La redazione)