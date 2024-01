«Fairweather Friend», il nuovo album dei californiani The Umbrellas

Dopo quasi tre anni d’attesa e tour in giro per il mondo con Papercuts e Fucked Up è in arrivo il nuovo album degli Umbrellas, band jangle pop californiana guidata da Matt Ferrara.

Il nuovo album del 2024

Il nuovo disco Fairweather Friend è un lavoro che si preannuncia un passo in avanti rispetto all’esordio discografico; un album più maturo e con una produzione ampia e ricca di sfumature, voci e armonie.

Il balzo in avanti degli Umbrellas ricorda la crescita vista al secondo album da band dal tocco shoegaze di seconda generazione come Veronica Falls e The Pains of Being Pure At Heart.

Band californiana dal gusto britannico

Fairweather Friend, in uscita il 26 gennaio 2024 per Tough Love, rappresenta il salto di qualità del gruppo statunitense, un album che molto probabilmente diventerà un canone per la nuova scena indie pop.

Influenzati da Pastels, Comet Gain, Orange Juice e Aislers Set, gli Umbrellas rappresentano la fertile scena di San Francisco nella sua forma più pop e sofisticata. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA