Lætitia Sadier (Stereolab) con l’album «Find Me Finding You»

A sei anni di distanza da Find Me Finding You, la musicista e cantautrice Lætitia Sadier (già Stereolab) torna con un nuovo album da solista intitolato Rooting For Love,

L’album, in uscita il 23 febbraio 2024 per la sua etichetta, la Duophonic Super 45s, è stato mixato da Hannes Plattemier ed Emma Mario con la partecipazione del bassista degli Stereolab Xavi Muñoz.

La Sadier lancia un appello alle civiltà traumatizzate della Terra, nel quale ci invita a cambiare finalmente direzione dopo millenni di sofferenza e alienazione.

Le sue canzoni sono una sorta di grido d’allarme per la società contemporanea che l’artista guida attraverso armonie che mettono insieme suoni di organo, chitarra, basso, sintetizzatore, trombone, vibrafono, batteria dal vivo e programmata, e le voci di un gruppo di uomini e donne chiamato The Choir”. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA