Gabriele Baldocci con un nuovo album dedicato alle persone care

Ageless è l’ultima fatica discografica di Gabriele Baldocci, un album composto da 11 brani per piano solo, è preceduto dal singolo omonimo dedicato all’amico e artista Ezio Bosso, scomparso nel 2020.

Questo lavoro segna una nuova fase nella carriera di Baldocci, che, dopo anni come interprete e performer, si è ora dedicato anche alla composizione.

Ogni brano di Ageless è dedicato a una persona speciale nella vita dell’artista, come Nagore per sua moglie, Nobleza Gaucha per il regista Paolo Virzì, Valldemossa per Chopin e Ageless – come già detto – in memoria di Ezio Bosso.

L’album rappresenta una fusione di forme musicali, con la formazione classica di Baldocci che si intreccia con nuovi linguaggi, creando una combinazione di energia, virtuosismo, libertà emotiva e raffinatezza.

La musica di Gabriele Baldocci sfida i limiti dei generi musicali convenzionali, offrendo un’esperienza sonora unica che riflette la sua energia, il suo virtuosismo, la sofisticata formazione classica, ma anche la sua creatività e abilità nel toccare le emozioni degli ascoltatori.

Con un approccio eclettico e innovativo, l’album offre un viaggio musicale che va oltre le convenzioni, creando un’esperienza sonora che incarna la vasta gamma di talenti e influenze del pianista e compositore italiano. (La redazione)