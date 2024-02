Sanremo 2024, le biografie e le canzoni degli artisti in gara

Dopo aver scoperto le 30 canzoni in gara alla 74° Festival della Canzone Italiana è la volta di conoscere le biografie di tutti gli artisti.

Le biografie degli artisti in gara

In attesa dell’inizio di Sanremo 2024 è possibile consultare le 30 biografie degli artisti in gara attraverso questo link. Vi ricordiamo che la kermesse canora si terrà in diretta TV su Rai Uno dal Teatro Ariston da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 2024.

Ghali , Casa mia

, Casa mia Alessandra Amoroso , Fino a qui

, Fino a qui Gazzelle, Tutto Qui

Tutto Qui Ricchi e Poveri , Ma non tutta la vita

, Ma non tutta la vita Dargen D’Amico , Onda Alta

, Onda Alta Angelina Mango , La noia

, La noia Fred De Palma , Il cielo non ci vuole

, Il cielo non ci vuole Fiorella Mannoia , Mariposa

, Mariposa Loredana Bertè , Pazza

, Pazza Mr. Rain , Due altalene

, Due altalene Geolier , I p’ me, tu p’ te

, I p’ me, tu p’ te Negramaro , Ricominciamo tutto

, Ricominciamo tutto Rose Villain , Click Boom!

, Click Boom! Mahmood , Tuta Gold

, Tuta Gold Diodato , Ti muovi

, Ti muovi Annalisa , Sinceramente

, Sinceramente Il Volo , Capolavoro

, Capolavoro Emma , Apnea

, Apnea Francesco Renga e Nek , Pazzo di te

, Pazzo di te La Sad , Autodistruttivo

, Autodistruttivo Irama , Tu no

, Tu no BigMama , La rabbia non ti basta

, La rabbia non ti basta The Kolors , Un ragazzo una ragazza

, Un ragazzo una ragazza Sangiovanni, Finiscimi

Finiscimi Il Tre , Fragili

, Fragili Alfa , Vai!

, Vai! Maninni , Spettacolare

, Spettacolare Bnkr44 , Governo punk

, Governo punk Clara , Diamanti grezzi

, Diamanti grezzi Santi Francesi, L’amore in bocca

Cresce l’attesa per Sanremo 2024

L’attesa è alle stelle, e gli appassionati di musica di tutto il paese non vedono l’ora di scoprire chi sarà protagonista della prossima edizione. Amadeus, con la sua consueta maestria, ha promesso una selezione di talenti straordinari, pronti a stupire e conquistare il cuore del pubblico.

In un connubio di emozioni, talento e pura passione musicale, Sanremo 2024 si preannuncia come un evento imperdibile. La data è segnata, gli artisti sono pronti a salire sul palco, e il pubblico è in trepidante attesa di assistere a uno degli spettacoli più attesi dell’anno.

Il nostro sondaggio

Partecipa al nostro sondaggio. C’è tempo fino alla conclusione del Festival.

Regolamento e date del Festival

La 74ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024. Ci saranno delle novità e modifiche, una riguarda anche l’ordine di esibizione degli artisti. Per esempio, nella prima serata si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara, mentre 15 di loro saranno presenti nella seconda serata e altrettanti nella terza. Se siete interessati all’intero regolamento di Sanremo 2024, lo potete consultare attraverso questo link.

Insomma, cresce l’attesa per un Festival della Canzone Italiana che si prepara ad accogliere una varietà di talenti e generi musicali, promettendo emozioni e sorprese per il pubblico di tutto il mondo. (La redazione)