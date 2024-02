La finale di Sanremo è vicina: ecco gli artisti più quotati!

L’ultima serata di Sanremo si avvicina e cresce l’attesa per scoprire chi porterà a casa l’ambito premio. In queste tre serate non sono mancati di certo i colpi di scena, con una classifica che si è rimodellata in base al tipo di giuria chiamata a votare.

E dunque all’esordio, abbiamo visto primeggiare Loredana Bertè, seguita da Angelina Mango ed Annalisa, per volere della Giuria di Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda serata, invece, il Televoto da casa e la Giuria delle Radio è chiamato a votare solo i 15 artisti che si esibiscono. Questa volta sul podio sale Geolier e a seguire Irama e Annalisa. Infine, nella terza serata, dopo l’esibizione degli altri 15 artisti, la stessa giuria premia Angelina Mango, Ghali ed Alessandra Amoruso.

Alcuni nomi ricorrono più di altri, ma la storia insegna che a Sanremo le sorprese non finiscono mai, quindi l’ultima parola sarà decretata solo a Festival ultimato. I pronostici, però, non possono mancare. Ed ecco che social e bookmaker sembrano avere le idee chiare e puntano tutto su un podio femminile, che premierebbe Angelina Mango, Alessandra Amoruso e, ancora, Annalisa, già reduce da un anno di grandi successi.

Del resto anche le community degli artisti giocano un ruolo importante, in termini di televoto. Quindi non escludiamo nemmeno una riscossa di Emma e Fiorella Mannoia. Non finisce di certo così, sono altri i fattori da considerare. La stessa serata delle cover, in onda stasera, potrebbe portare gli spettatori ad orientarsi verso altri concorrenti nella successiva finale e ribaltare il risultato.

Di certo le scommesse su Sanremo sono più vive che mai, dentro e fuori il web, e i pronostici continueranno fino all’ultima serata, quando tutte e tre le giurie saranno chiamate a votare i 30 artisti in gara. L’esito della votazione sarà considerato tenendo conto anche delle preferenze raggiunte dai cantanti nelle serate precedenti. Seguirà una classifica di tutte le 30 canzoni, ma non è ancora finita.

I primi 5 saranno chiamati ad esibirsi nuovamente e dopo l’ennesima votazione da parte delle tre giurie, sapremo chi sarà il vincitore della 74esima edizione. Mentre si continua a prevedere il suo nome, possiamo dire con certezza, considerati i pregressi, che l’ascolto delle canzoni sanremesi non terminerà sabato 10 gennaio. Questa data segnerà solo l’inizio del loro successo! (Aaron Stack)