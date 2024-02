L’indie rock di Rosali con il nuovo album «Bite Down»

Rosali Middleman, cantautrice e chitarrista del North Carolina è al suo quarto album, il primo per Merge che ne certifica il ruolo di ambiziosa artista della scena indie rock americana.

Il songwriting di Rosali è condito da una perizia chitarristica di rilievo, che avvicina le influenze folk del suo repertorio al mondo del jazz, senza tralasciare l’influenza della tradizione country e la passione per l’Americana contemporanea.

Anticipato dal singolo Rewind, il il 22 marzo 2024 esce per Merge Records il nuovo album dal titolo Bite Down.

Bite Down arriva a tre anni di distanza di No Medium e a uno dal side project Variable Happiness, acclamato album di improvvisazione indie-jazz dai toni folk pubblicato a nome Edsel Axle.

Bite Down è un album di incredibile fattura che dal bluegrass si muove verso l’improvvisazione jazz, passando per power punk e andando oltre. Rosali è un artista che non ama le classificazioni di genere, ma il suo nuovo lavoro è un poderoso mix di gemme country dal tocco alternative rock piene di invenzioni chitarristiche e scelte creative e originali.

La band di Rosali

Il nuovo lavoro, quarto da solista della sua carriera, è stato registrato a Omaha, Nebraska, con una band composta da David Nance (basso, chitarra), James Schroeder (chitarra, synth), Kevin Donahue (batteria, percussioni) e Ted Bois dei Destroyer (tastiere).

Nel corso degli ultimi mesi Rosali ha aperto le date americane ed europee per i Destroyer, J Mascis dei Dinosaur Jr, i Rose City Band e Mary Timony. (La redazione)