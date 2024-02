Le canzoni di Annalisa, The Kolors e Angelina Mango sono le più ascoltate in radio

Il Festival di Sanremo ha già lasciato il suo segno nella classifica EarOne Airplay Radio di questa settimana, con ben 22 brani in gara che hanno fatto il loro ingresso nella top 100. Un aumento significativo rispetto all’anno precedente, quando erano stati 17.

Al primo posto si conferma “Lil Boo Thang” di Paul Russell che precede “Yes, and?” di Ariana Grande (+11). Terzo posto per “Tokyo” di Gaia (-1). Completano la top 10 “Houdini” di Dua Lipa (quarto posto, -1), “I Believe in Love Again” di Peggy Gou e Lenny Kravitz (quinto posto, +1), “Is It Over Now? (Taylor’s Version)” di Taylor Swift (sesto posto, +2), “Greedy” di Tate McRae (settimo posto, +2), “All Night Long” di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu (ottavo posto, +15), “Una cosa bene” degli Articolo 31 feat. Coma_Cose (nono posto, -4) e “Terra bruciata” di Coez e Frah Quintale (decimo posto, -6).

Le canzoni di Annalisa, The Kolors e Angelina Mango, tutte in gara a Sanremo 2024, sono le tre più alte in classifica tra le nuove entrate della settimana #6.

Tutte sanremesi le tre più alte nuove entrate della settimana: “Sinceramente” di Annalisa (posizione 38), “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (posizione 39) e “La noia” di Angelina Mango (posizione 40). Oltre a questi tre ci sono altri 19 brani in gara al Festival della Canzone Italiana che sono entrati nella top 100 di questa settimana.

Sono “Tuta gold” di Mahmood (posizione 45), “Apnea” di Emma (posizione 50), “Ricominciamo tutto” dei Negramaro (posizione 51), “I p’ me, tu p’ te” di Geolier (posizione 56), “Due altalene” di Mr.Rain (posizione 58), “Fino a qui” di Alessandra Amoroso (posizione 64), “Pazza” di Loredana Bertè (posizione 66), “Onda alta” di Dargen D’amico (posizione 67), “Click Boom!” di Rose Villain (posizione 71), “Casa mia” di Ghali (posizione 73), “Ti muovi” di Diodato (posizione 74), “Vai!” di Alfa (posizione 77), “Tu no” di Irama (posizione 80), “Mariposa” di Fiorella Mannoia (posizione 81), “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri (posizione 86), “Pazzo di te” di Renga e Nek (posizione 87), “Tutto qui” di Gazzelle (posizione 91), “L’amore in bocca” dei Santi Francesi (posizione 97) e “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma (posizione 100).

22 brani in gara al 74° Festival di Sanremo entrano subito nella top 100 della classifica settimanale EarOne airplay radio. Lo scorso anno erano 17.

La classifica EarOne airplay italiana vede nelle prime tre posizioni “Tokyo” di Gaia, “Una cosa bene” degli Articolo 31 feat. Coma_Cose (+1) e “Terra bruciata” di Coez e Frah Quintale (-1).

Primo posto confermato per “I Believe In Love Again” di Peggy Gou e Lenny Kravitz nella classifica EarOne airplay dance. Il brano precede “All Night Long” di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu (+1). Terzo posto per “Mwaki” di Zerb & Sofiya Nzau (-1).

Nessuna novità nei primi due posti della classifica EarOne airplay urban con “Soli a Milano” dei Club Dogo feat. Elodie che precede “Lovin On Me” di Jack Harlow. Nuova entrata, direttamente in terza posizione, “I p’ me, tu p’ te” di Geolier.

Rimane come la scorsa settimana la top 3 della classifica EarOne airplay rock: “Avalanche” dei Thirty Seconds To Mars, “Fell In Love” dei Blink-182, “Mess It Up” dei The Rolling Stones.

“Bubalu” di Feid e Rema (+2) torna al comando della classifica EarOne airplay latin. Perde una posizione e scivola al secondo posto “La Falda” di Mike Towers. Terzo posto per “Faldas y Gistros” di Justin Quiles, Anitta e Lenny Tavarez (+2).

Biagio Antonacci con “A cena con gli dei” (+1) si porta al primo posto della classifica EarOne airplay tv. Secondo e terzo posto per “Solo mai” di Paola & Chiara (+1) e “Cocktail d’amore” di Mahmood (+1).

“I Believe In Love Again” di Peggy Gou e Lenny Kravitz precede “Mwaki” di Zerb & Sofiya Nzau (+1) nella classifica EarOne airplay radio indipendenti. Terzo posto per “Giro con te” di Calcutta (-1).

Nelle prime tre posizioni della classifica EarOne airplay TV indipendenti troviamo questa settimana “Occhi lucidi” di Ultimo (+1), “Giro con te” di Calcutta (-1) e “Mwaki” di Zerb & Sofiya Nzau.

QUAL È IL TUO ARTISTA PREFERITO DI SANREMO 2024? Ghali ★ Casa mia

Alessandra Amoroso ★ Fino a qui

Gazzelle ★ Tutto Qui

Ricchi e Poveri ★ Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico ★ Onda Alta

Angelina Mango ★ La noia

Fred De Palma ★ Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia ★ Mariposa

Loredana Bertè ★ Pazza

Mr. Rain ★ Due altalene

Geolier ★ I p’ me, tu p’ te

Negramaro ★ Ricominciamo tutto

Rose Villain ★ Click Boom!

Mahmood ★ Tuta Gold

Diodato ★ Ti muovi

Annalisa ★ Sinceramente

Emma ★ Apnea

Il Volo ★ Capolavoro

Francesco Renga e Nek ★ Pazzo di te

La Sad ★ Autodistruttivo

Irama ★ Tu no

BigMama ★ La rabbia non ti basta

The Kolors ★ Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni ★ Finiscimi

Il Tre ★ Fragili

Alfa ★ Vai!

Maninni ★ Spettacolare

Bnkr44 ★ Governo punk

Clara ★ Diamanti grezzi

Santi Francesi ★ L'amore in bocca 397 Voti · 397 Votanti VotaRisultati