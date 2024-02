I Loo Moon con il terzo album «I Wish You Way More Than Luck»

I Loo Moon sono una rock band statunitense nata a Los Angeles dall’incontro del cantante e chitarrista Matthew Lowell con la bassista e tastierista Crisanta Baker, il chitarrista Samuel Stewart (figlio di David Stewart degli Eurythmics e Siobhan Fahey delle Bananarama) e dal batterista Sterling Laws.

Quando la canzone pop incontra rock contemporaneo

Una formazione capace di scrivere gemme pop come pochi altre e di incantare sia i cultori del songwriting vintage che gli amanti del rock contemporaneo.

Nel corso della loro giovane carriera, i Loo Moon hanno suonato a importanti eventi musicali come il Lollapalooza di Chicago e il Governor’s Ball di New York e aperto i concerti di band alternative rock come Glass Animals, London Grammar, Phoenix e Ride.

Il terzo album della carriera

Il 5 aprile 2024 uscirà per Strngr Recordings e Thirty Tigers, il loro terzo album I Wish You Way More Than Luck, seguito dell’omonimo album del 2018 uscito per Columbia Records e di A Modern Life pubblicato da Thirty Tigers nel 2022.

I Wish You Way More Than Luck è stato prodotto da Mike Davis con la partecipazione di Alan Moulder al banco del mixer. (La redazione)