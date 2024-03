The Kolors guidano la classifica della settimana #10 di EarOne Airplay Radio

Nella settimana #10, che va dal 1° marzo al 7 marzo 2024, “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors ha conquistato la prima posizione nella classifica EarOne Airplay Radio, relegando “Sinceramente” di Annalisa al quarto posto dopo una sola settimana al vertice.

Mahmood con “Tuta Gold” e Ghali con “Casa Mia” mantengono rispettivamente il secondo e terzo posto. I The Kolors ritornano in cima alla classifica dopo poco più di 6 mesi dall’ultima volta con “Italodisco“.

La top 10 vede conferme per brani come “La noia” di Angelina Mango al quinto posto e “Apnea” di Emma al sesto, mentre altri registrano variazioni di posizione. Le nuove entrate più significative sono “100 messaggi” di Lazza (posizione 15), “Doctor (Work It Out)” di Pharrell Williams & Miley Cyrus (posizione 36), e “Ma che idea” dei BNKR44 & Pino D’Angiò (posizione 37).

La classifica EarOne Airplay Italiani, EarOne Airplay Dance, EarOne Airplay Urban, EarOne Airplay Rock e EarOne Airplay Latin presenta diverse conferme nelle prime posizioni. Inoltre, la classifica EarOne Airplay TV vede “Apnea” di Emma al primo posto, seguito da “Tuta Gold” di Mahmood e “La noia” di Angelina Mango.

La classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti è guidata da “Vai!” di Alfa, seguito da “Ricominciamo tutto” dei Negramaro e “Mwaki” di Zerb & Sofiya Nzau. Nella classifica EarOne Airplay TV Indipendenti, le prime tre posizioni sono occupate da “Vai!” di Alfa, “Ricominciamo tutto” dei Negramaro e “Ti muovi” di Diodato.

Qui la classifica dettagliata della settimana n. 10 del 2024 redatta da EarOne Airplay Radio.