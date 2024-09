Supersonic: la straordinaria ascesa degli Oasis, raccontata dalla band

Gli Oasis, una delle band più iconiche del panorama musicale internazionale, si raccontano senza filtri nel libro autobiografico Supersonic. Questo volume ripercorre la loro carriera, dalle origini umili alla periferia di Manchester fino all’apice del successo mondiale. Grazie alla schiettezza e all’umorismo che hanno sempre contraddistinto la band, i fratelli Gallagher e i loro compagni di viaggio condividono aneddoti e riflessioni che faranno la gioia di ogni fan.

Dalla periferia di Manchester al successo globale

Gli Oasis si formarono a Manchester nel 1991 e, con il loro sound inconfondibile, ridefinirono l’era del Brit-pop negli anni ’90. Supersonic ci riporta agli inizi della band, quando si esibivano nei piccoli pub semideserti, senza immaginare minimamente il successo che li attendeva. Il libro documenta i primi cinque anni di carriera frenetica della band, fino all’apice raggiunto con i due storici concerti a Knebworth Park nel 1996, dove si esibirono davanti a oltre 250.000 fan. In questo viaggio, Noel Gallagher racconta come si è unito alla band di suo fratello Liam, gettando le basi per una delle collaborazioni più memorabili del rock.

Scandali, successi e critiche feroci

Se da un lato gli Oasis sono noti per i loro successi musicali – con (What’s the Story) Morning Glory?, album del 1995 rimasto dieci settimane in vetta alle classifiche britanniche e tuttora uno degli album più venduti di tutti i tempi – dall’altro hanno anche fatto parlare di sé per le controversie e gli scandali che li hanno accompagnati. Il libro non tralascia di raccontare i momenti più turbolenti della band: le risse tra fratelli, le polemiche sui tabloid e le critiche feroci. Ma nonostante tutto, la loro irriverenza e la loro musica senza tempo hanno conquistato milioni di fan, vendendo oltre 78 milioni di copie in tutto il mondo.

La magia di Knebworth: l’apice del successo

Il culmine della carriera degli Oasis è rappresentato dai due leggendari concerti di Knebworth del 1996. In Supersonic, i membri della band ricordano questi momenti con grande emozione, sottolineando quanto sia stato significativo per loro esibirsi davanti a un pubblico immenso che li consacrava a superstar globali. Questi spettacoli sono considerati uno dei più grandi eventi nella storia della musica live, e i biglietti furono esauriti in pochi minuti.

Una storia romantica e oltraggiosa

La storia degli Oasis è tanto romantica quanto oltraggiosa. In un’epoca in cui il Brit-pop dominava la scena musicale, la band ha lasciato un segno indelebile non solo per le loro melodie, ma anche per il loro atteggiamento ribelle. Il libro offre uno sguardo dietro le quinte della loro ascesa, documentando i momenti più iconici della loro carriera, ma anche le difficoltà e le tensioni che hanno attraversato.

Oasis: la reunion e il tour nel 2025

Dopo anni di tensioni e separazioni, la notizia che tutti i fan degli Oasis stavano aspettando è finalmente arrivata: i fratelli Gallagher hanno annunciato la reunion della band e un tour nel 2025. Questo attesissimo evento promette di riportare sul palco tutta l’energia e la magia che hanno caratterizzato la loro carriera.

Conclusione

Supersonic è molto più di una semplice autobiografia: è un viaggio intimo nella storia di una delle band più importanti di tutti i tempi. Le pagine del libro trasmettono tutta l’energia, la passione e il caos che hanno caratterizzato gli Oasis, offrendo ai lettori una visione senza precedenti della loro carriera leggendaria. Che tu sia un fan di vecchia data o un nuovo appassionato, questo libro è un must per chiunque voglia scoprire cosa si cela dietro il mito degli Oasis. (La redazione)