Il ritorno dei losangelini Clipping con un singolo e un album in bilico tra hip hop e cyberpunk

Il gruppo hip hop sperimentale Clipping, noto per la capacità di spingere i confini del genere, pubblica un nuovo singolo dal titolo Run It. Il brano, in uscita per Sub Pop Records, anticipa il loro prossimo album previsto per il 2025 e che promette di confermare il talento del trio di Los Angels nel combinare suoni non convenzionali con testi incisivi.

L’uscita di Run It, il singolo che anticipa l’album del 2025

Run It, scritto e composto da Daveed Diggs, William Hutson e Jonathan Snipes, si distingue per l’uso creativo di campionamenti inusuali come sveglie e vetri rotti, fusi magistralmente con ritmi coinvolgenti e parole potenti. Un approccio unico che sottolinea, ancora una volta, la capacità dei Clipping di fondere l’hip hop con elementi sperimentali.

Il video di Run It

Ad accompagnare il singolo c’è anche un videoclip diretto da Lawrence Klein. Il video vede i membri del gruppo hip hop interpretare una banda criminale internazionale in fuga attraverso diverse parti del mondo. Girato in sei paesi (Stati Uniti, Germania, Corea del Sud, Thailandia, India e Repubblica Ceca), il racconto video riflette la portata globale del progetto e aggiunge un ulteriore strato di complessità visiva al brano.

Produzione e collaborazioni tecniche

Run It è stato mixato da Steve Kaplan e masterizzato da Levi Seitz presso Blackbelt Mastering, consolidando la qualità tecnica che caratterizza le produzioni del trio. Run It fa parte di un progetto ambizioso sospeso tra hip hop e cyberpunk ed è il primo lavoro inedito dei Clipping dopo gli acclamati album horrorcore Visions of Bodies Being Burned (2020) e There Existed an Addiction to Blood (2019).

L’album del 2025, tra hip hop e cyberpunk

Il nuovo album, atteso per il 2025 e distribuito in Italia da Audioglobe, promette di esplorare ulteriormente il confine tra musica futuristica e tematiche sociali, confermando i Clipping come una delle realtà più originali e provocatorie dell’hip hop contemporaneo.

I Clipping al Big Ears Festival 2025

Oltre all’uscita del singolo, i Clipping hanno annunciato la loro partecipazione al Big Ears Festival di Knoxville, dove si esibiranno sabato 29 marzo 2025. (La redazione)