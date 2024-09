David Gilmour, il nuovo album “Luck and Strange” e il tour mondiale 2024 con sei date a Roma

Il 9 agosto 2024 scorso è uscito Dark And Velvet Nights, brano inedito di David Gilmour, ex chitarrista dei Pink Floyd, che ha anticipato l’attesissimo nuovo album dal titolo Luck and Strange, pubblicato il 6 settembre 2024 per Sony Music conquistando subito la vetta più alta dei dischi in vinile più venduti in Italia.

“Luck and Strange”: il ritorno di Gilmour dopo 9 anni

Luck and Strange segna il ritorno di David Gilmour con un nuovo album a distanza di ben nove anni dal suo ultimo lavoro discografico. Registrato tra Brighton e Londra in un periodo di cinque mesi, l’album è stato prodotto dallo stesso Gilmour insieme a Charlie Andrew, noto per le sue collaborazioni con Alt-J e Marika Hackman. I testi delle nove tracce che compongono l’album sono stati in gran parte scritti da Polly Samson, moglie e collaboratrice storica di Gilmour.

Le tracce di “Luck and Strange”: tra inediti e omaggi

L’album Luck and Strange è composto da nove tracce, tra cui spiccano alcune collaborazioni e omaggi significativi. Tra queste, troviamo una rielaborazione della canzone del 1999 Between Two Points dei Montgolfier Brothers, in cui la figlia di Gilmour, Romany Gilmour, contribuisce con la sua voce e l’arpa. La traccia d’apertura, “The Piper’s Call”, e il brano che dà il titolo all’album, Luck and Strange, sono altri momenti salienti. Quest’ultimo pezzo include una registrazione inedita del compianto tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright, realizzata durante una jam session nel 2007.

La collaborazione artistica con Anton Corbijn

Oltre alla musica, Luck and Strange si distingue anche per la componente visiva. Le opere d’arte e le fotografie che accompagnano l’album sono state realizzate dal rinomato artista Anton Corbijn, che ha saputo catturare l’essenza di Gilmour e della sua musica attraverso immagini suggestive e potenti.

Il tour mondiale: anteprima a Roma al Circo Massimo con be sei date

L’uscita di Luck and Strange sarà seguita da un tour mondiale che partirà proprio dall’Italia. David Gilmour ha scelto il Circo Massimo di Roma come location per le prime sei date del tour, che si terranno il 27, 28 e 29 settembre e l’1, 2 e 3 ottobre 2024. Questi concerti rappresentano non solo l’anteprima mondiale del nuovo album, ma anche gli unici spettacoli che Gilmour terrà nell’Europa continentale.

Una band di talento per un evento unico

Per il tour, Gilmour ha messo insieme una band di altissimo livello. Sul palco, insieme a lui, ci saranno Guy Pratt al basso, Greg Phillinganes e Rob Gentry alle tastiere, Adam Betts alla batteria, Ben Worsley alla chitarra, e le coriste Louise Marshall insieme alle sorelle Hattie e Charley Webb. Questi concerti si preannunciano come uno degli eventi live più importanti dell’anno, un’occasione imperdibile per i fan di Gilmour e dei Pink Floyd.

L’atteso ritorno di David Gilmour dei Pink Floyd

Il nuovo album Luck and Strange segna il ritorno di uno degli artisti più influenti nella storia della musica rock: David Gilmour dei Pink Floyd, che si prepara a incantare il pubblico con un nuovo progetto musicale arricchito da collaborazioni prestigiose e un tour mondiale che inizierà con ben sei date in uno degli scenari più iconici di Roma, il Circo Massimo. (La redazione)