Soul, funk e disco nell’EP di debutto Öige Aeg della band estone Haldi & ans Flamingo

Per una donna cresciuta nel retaggio della cortina di ferro, c’è un senso di libertà nel poter finalmente parlare e cantare di amore e sesso, come fa la frontwoman del gruppo estone Haldi & ans Flamingo nel loro EP de debutto Öige Age, che significa ‘il momento giusto’.

Poco più che ventenne, la cantante, compositrice e co-produttrice Haldi ha studiato a fondo la musica e la storia dell suo paese, ed è particolarmente interessata a come il patrimonio musicale estone, la cosiddetta musicaEstrada, si sia mescolato con influenze soul, jazz, funk e disco negli anni ’70 e ’80.

Le 6 tracce di Öige Age si caratterizzano proprio per questa ibridazione di generi, oltre che per i loro ricchi arrangiamenti vocali, in cui Haldi crea layer, o sovrapposizioni della sua voce, giocando con l’esotica lingua estone.

Troviamo quindi disco uptempo come nel primo singolo Meile Kehele, sexy r&b nella setosa titletrack, inflessioni soul-jazz nel brano Sügistuuled, funky soul in Flamingod e disco exotica in Muusika.

Con materiale per far ballare come da usare come sottofondo in camera da letto, Õige Aeg è una degna estensione dell’eredità musicale dell’Estonia nei tempi moderni, e un brillante debutto da parte di Haldi & ans Flamingo. (Adaja Inira)