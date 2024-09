Dua Saleh con il nuovo album del 2024 “I Should Call Them”

Dua Saleh, talentuosa cantante e attrice originaria del Sudan e residente negli Stati Uniti, annuncia l’uscita del suo terzo album solista, I Should Call Them, prevista per l’11 ottobre 2024. L’album, pubblicato dall’etichetta Ghostly International, è già stato anticipato dal singolo Want, accompagnato da un video musicale disponibile su YouTube.

Collaborazioni e produzione

I Should Call Them vede la partecipazione di diversi artisti di spicco della scena alternative e R&B. Tra i collaboratori figurano Serpentwithfeet, Gallant, Ambré e il cantante e produttore indiano Sid Sriram. Questi artisti, insieme a produttori di fama come Rogét Chahayed, Biako, Stint e 1Mind, hanno contribuito a creare un album ricco di sfumature e influenze musicali diverse.

Singoli e Video Precedenti

Prima dell’uscita dell’album, Dua Saleh ha rilasciato i singoli “Time & Time Again”, che vede la collaborazione con Sid Sriram, e “Unruly” con serpentwithfeet. Entrambi i brani sono stati accolti con entusiasmo, evidenziando la capacità dell’artista di creare musica emotivamente coinvolgente.

La Carriera di Dua Saleh

Oltre alla sua carriera musicale, Dua Saleh è anche un’attrice affermata, nota per il ruolo di Cal nella popolare serie Sex Education, prodotta da Netflix. La sua versatilità artistica è emersa anche grazie al suo contributo come autrice per il brano My Eyes nell’ultimo album di Travis Scott.

Conclusione

A meno di 30 anni, Dua Saleh si sta affermando come una delle voci più innovative e potenti della nuova scena R&B americana. Il suo prossimo album, I Should Call Them, promette di essere un ulteriore passo avanti nella sua già brillante carriera, combinando influenze pop, hip-hop e R&B in un mix unico che mette in risalto la sua voce espressiva e il suo talento compositivo. Non resta che attendere l’11 ottobre 2024 per ascoltare l’intero lavoro e scoprire tutte le sfumature del nuovo progetto di Dua Saleh. (La redazione)