The Way Out of Easy: l’album jazz di Jeff Parker e la sua band che celebra l’ETA di Los Angeles

Il 2 gennaio 2023 è stato il primo concerto dell’ultimo anno di attività dell’ETA di Los Angeles, un locale che per sette anni, esattamente dal 2016, ha ospitato ogni lunedì sera l’ETA IVtet del chitarrista jazz Jeff Parker. Il quartetto, formato anche da Josh Johnson (sassofono), Anna Butterss (basso) e Jay Bellerose (batteria), ha evoluto il suo repertorio dagli standard jazz a lunghe improvvisazioni minimaliste, poliritmiche e orientate al groove. All’epoca, nessuno sapeva però che a fine 2023 l’ETA avrebbe chiuso i battenti. E così a dicembre di quell’anno, l’organizzazione del live club annuncia la chiusura con il concerto finale dell’IVtet il 23 dicembre 2023.

A distanza di diversi mesi da quell’ultima esibizione, il 22 luglio 2024 il quartetto jazz statunitense è tornato a suonare dal vivo allo Zebulon di Los Angeles. E il risultato di quell’incredibile performance, catturata dal tecnico del suono Bryce Gonzales, è diventato un album dal titolo The Way Out of Easy.

Il set inizia con una versione estesa di Freakadelic, una composizione originale di Jeff Parker già presente nel suo album del 2012, Bright Light in Winter. Seguono: Late Autumn, un altro brano originale di Parker, descritta come un pezzo che si sviluppa a partire da poche note pizzicate e che crea una struttura multidimensionale; Easy Way Out, traccia in cui la linea di basso di Anna Butterss guida l’ensemble in un’atmosfera psichedelica. Chiude il disco il quarto brano Chrome Dome, descritto come un groove dub/reggae, sviluppato spontaneamente durante l’esibizione.

The Way Out of Easy è insomma un album che celebra l’improvvisazione, la creatività e l’amicizia. È un tributo a un luogo speciale e un testamento al talento di Jeff Parker e della sua band ETA IVtet. (La redazione)