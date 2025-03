Bob Mould torna in Italia con il tour solo electric: due date a novembre

Bob Mould, storico chitarrista e mente creativa dietro i leggendari Hüsker Dü, è pronto a tornare in Italia con un tour che si preannuncia imperdibile. L’artista statunitense porterà sul palco il suo inconfondibile sound con un’esibizione in formato solo electric, un concept che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico grazie alla sua intensità e immediatezza.

Le date italiane: Roma e Milano

Il tour farà tappa nel nostro paese con due concerti esclusivi. Martedì 11 novembre 2025 Bob Mould si esibirà al Monk di Roma, mentre il giorno successivo, mercoledì 12 novembre, salirà sul palco del Legend Club di Milano. Due occasioni imperdibili per vedere dal vivo un artista che ha segnato la storia della musica alternativa, questa volta in una dimensione più intima e diretta, accompagnato solo dalla sua chitarra elettrica.

Here We Go Crazy: un ritorno all’essenziale

Il tour accompagna l’uscita di Here We Go Crazy, quindicesimo album in studio di Mould, previsto per il 2025. Un disco che incarna la maestria melodica e la profondità emotiva che caratterizzano la sua carriera, con 11 tracce che si susseguono a ritmo serrato in poco più di 30 minuti. L’artista ha spiegato di aver ridotto il suono all’essenziale per riscoprire l’entusiasmo che provava da giovane chitarrista, sottolineando come il rapporto diretto con il pubblico lo abbia spinto a semplificare la sua proposta sonora per concentrarsi su ciò che conta davvero: emozioni e relazioni umane.

Un’esperienza live intensa e coinvolgente

Negli ultimi anni, Bob Mould ha affinato la sua dimensione live in solo, abbracciando un setup minimalista che ha saputo conquistare il pubblico. L’assenza di una band non ha limitato l’energia delle sue esibizioni, anzi, ha reso ogni concerto un momento unico, capace di esaltare al massimo l’urgenza espressiva e la potenza del suo songwriting. Le date italiane saranno quindi un’occasione preziosa per vivere un’esperienza musicale autentica e senza filtri, con un artista che continua a evolversi senza perdere la sua essenza.

Un appuntamento da non perdere

Con una carriera che attraversa oltre quattro decenni, Bob Mould resta una figura imprescindibile della scena alternativa mondiale. Il suo ritorno in Italia con Here We Go Crazy e il tour solo electric promette di regalare ai fan serate cariche di energia e passione, all’insegna di una musica che continua a emozionare e ispirare generazioni. (La redazione)