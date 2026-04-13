Foto Mosse, il nuovo album di Arisa, tra consapevolezza creativa e instabilità emotiva

Il nuovo album di Arisa, Foto Mosse, in uscita il 17 aprile 2026, segna il ritorno dopo 5 anni della cantante italiana. Un disco che vede la scrittura diretta dell’artista e l'arrivo di una serie di incontri e concerti.
Il nuovo album Foto Mosse di Arisa rappresenta un passaggio significativo nel suo percorso artistico, poiché arriva a distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro discografico in studio e introduce una dimensione creativa più diretta e consapevole. Inoltre, il disco si colloca in continuità con le recenti esperienze dell’artista, quindi si inserisce in una fase di rinnovamento che coinvolge scrittura, interpretazione e identità musicale.
Disco disponibile anche su Amazon
Il progetto Foto Mosse segna una novità importante nella carriera di Arisa, che per la prima volta firma tutti i brani come autrice e/o compositrice, dando forma a un racconto coerente e profondamente personale. Infatti, il lavoro raccoglie e rielabora sfumature emotive differenti, trasformandole in un linguaggio musicale diretto ma stratificato, capace di unire esperienza individuale e dimensione universale. Inoltre, la collaborazione con i Mamakass (Fabio Dalè e Carlo Frigerio) contribuisce a definire l’identità sonora del disco, mentre autori come Giuseppe Anastasi, Dimartino e Galeffi arricchiscono ulteriormente il percorso compositivo. Di conseguenza, il risultato è un equilibrio tra visione personale e contributo creativo condiviso.
Il nuovo album arriva dopo la partecipazione di Arisa alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Magica Favola, che ha raggiunto la Top 5 della finale e ha continuato a ottenere un riscontro positivo dal pubblico. Inoltre, questo percorso è stato anticipato dal singolo Il tuo profumo, che ha introdotto le atmosfere del nuovo lavoro discografico. Per quanto riguarda i contenuti, Foto Mosse mette al centro l’instabilità emotiva come elemento narrativo, quindi affronta relazioni imperfette e identità in trasformazione. Allo stesso tempo, il progetto descrive un continuo oscillare tra bisogno d’amore e ricerca di sé, senza cercare soluzioni definitive ma restando all’interno delle contraddizioni.
In occasione dell’uscita dell’album, Arisa ha annunciato una serie di incontri con il pubblico tra appuntamenti instore e concerti dal vivo, compresi i teatri. Roma e Milano risultano già sold out nelle prime date, mentre il calendario si sviluppa tra festival estivi e appuntamenti autunnali nei principali teatri italiani.
Foto Mosse di Arisa si configura insomma come un lavoro che unisce scrittura personale, ricerca musicale e dimensione performativa, quindi rappresenta una fase evolutiva del suo percorso artistico. Infatti, tra Sanremo, nuovo singolo e tour 2026, l’album costruisce un racconto continuo che si sviluppa tra studio e palco, mantenendo una forte coerenza narrativa e musicale. (La redazione)
Disco disponibile anche su Amazon
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 13 Aprile 2026